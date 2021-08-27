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Самый дешевый билет на матч Россия — Хорватия обойдется в две тысячи рублей

13:09
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Началась продажа билетов на матч отборочного ЧМ-2022 Россия — Хорватия. Встреча станет первой для нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Игра пройдет 1 сентября в Москве на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Начало — в 21.45 по московскому времени.

Цена на билеты варьируется от двух до двух с половиной тысяч рублей.

После трех туров сборные Хорватии и России возглавляют отборочную группу H (по шесть очков). Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть чемпионата мира, вторая команда сыграет в плей-офф.

Напомним, в сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21.45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры