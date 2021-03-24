Самедов ждет от России победу в матче с Мальтой
14:08
Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Мальты.
«Я ожидаю победу сборной России и рассчитываю на разных игроков. Велика вероятность голов Дзюбы и Соболева , поскольку они нападающие», — сказал Самедов «СЭ».
Матч сборной России против Мальты на отборочном турнире ЧМ-2022 состоится 24 марта в 22:45. (Вероника Ротенберг)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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