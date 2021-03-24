Самедов ждет от России победу в матче с Мальтой

Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Мальты.

«Я ожидаю победу сборной России и рассчитываю на разных игроков. Велика вероятность голов Дзюбы и Соболева , поскольку они нападающие», — сказал Самедов «СЭ».

Матч сборной России против Мальты на отборочном турнире ЧМ-2022 состоится 24 марта в 22:45. (Вероника Ротенберг)