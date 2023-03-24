Самедов считает Зиньковского лучшим среди российских футболистов в матче с иранцами

Бывший игрок сборной России Александр Самедов заявил, что полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский был лучшим футболистом сборной России в товарищеском матче с командой Ирана.

«Иран — участник чемпионата мира, команда, наверное, выше классом тех, с кем играли до этого. Но получилось в гостях сыграть 1:1, смешанные чувства. Мне кажется, что Иран был предпочтительнее, поострее, поэтому такие смешанные чувства. Хотя, с другой стороны, экспериментальный состав, ребята только собрались, было непросто. Сложно делать какие-то выводы, все-таки товарищеская игра. Но требовать какой-то целостной игры тяжело, мало времени у тренерского штаба. Я бы выделил во вчерашней игре Зиньковского. Мне показалось, что он был лучшим на поле среди россиян. Хотел обострить, брал на себя, заработал пенальти», — приводит слова Самедова ТАСС.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.