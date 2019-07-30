Самедов считает, что вовремя ушел из сборной

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" прокомментировал свою карьеру в сборной России. Он считает, что вовремя завершил карьеру в национальной команде.

– Довольны карьерой в сборной? Вы ведь туда попали уже немолодым футболистом.

– Но сыграл на всех возможных турнирах. Конечно, если бы попал раньше, было бы вообще идеально, но, с другой стороны, поучаствовал на двух чемпионатах мира, Евро и Кубке конфедераций. Вышел в четвертьфинал домашнего мундиаля.

– Игнашевич рассказывал, что его последнее касание мяча в карьере – забитый мяч в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира. Ваше последнее касание.

– В игре с "Уфой" за "Крылья" получаю травму, разрываю мышцу. Прекрасно помню момент, веду мяч, и в безобидной ситуации происходит рецидив травмы. Не очень приятное воспоминание.

– Вы не раз рассказывали, как часто снился нереализованный момент в матче с Алжиром на бразильском чемпионате мира. Сейчас сны другие?

– Конечно. Прошел новый чемпионат мира (смеется). Да, а в том моменте, забей я, и мы бы были в 1/8.

– Что тогда сделали не так?

– Надо было исполнять. В девяти моментах из десяти поступил бы по-другому, смог бы реализовать момент. А я лупанул со всей силы и попал в руку вратарю. Ладно бы он отбил, но мяч просто попал в него – у него и глаза-то были закрыты.

– Вы закончили со сборной вовремя, выжали из себя все, что могли?

– Вряд ли я мог еще что-то дать команде. Психологически уже не был готов, за два месяца был выжат, и очень хотел домой к детям. К сборной не был готов, да и время ушло. Правильно сказали, что ушел вовремя. (Сергей Егоров)

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