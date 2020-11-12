Самедов прокомментировал ничью сборной России в матче с Молдавией
22:48
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал «СЭ» ничейный результат в товарищеском матче с Молдавией (0:0).
— Конечно, четвертая игра без побед — это не очень хорошо. Жалко, что не удалось победить, наверное, новичков было много, — сказал Самедов. (Анастасия Пастернак)
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