Самедов прокомментировал ничью сборной России в матче с Молдавией

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал «СЭ» ничейный результат в товарищеском матче с Молдавией (0:0).

— Конечно, четвертая игра без побед — это не очень хорошо. Жалко, что не удалось победить, наверное, новичков было много, — сказал Самедов. (Анастасия Пастернак)