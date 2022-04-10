Самедов поддержал идею проведения товарищеского матча сборных России и Ирана

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Иран — хорошая команда. И для нас, и для них это будет отлично. Игра на международном уровне с хорошей командой, какие еще могут быть плюсы? Сборная проведет полноценный матч. Болельщики тоже увидят матч по телевизору. От этой игры вижу только позитив», — сказал Самедов «СЭ».

Место встречи пока неизвестно, поскольку первоначально следует получить разрешение ФИФА на такой матч. Сборные Ирана и России планируют сыграть товарищеский матч 2 июня, по данным источника в федерации футбола Ирана.

Место встречи пока неизвестно, поскольку первоначально следует получить разрешение ФИФА на такой матч.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.