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Самедов отреагировал на назначение Карпина на пост главного тренера сборной России

20:23
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Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Поздравляю Валерия Георгиевича! Дай Бог, чтобы все у него получилось. Получится ли? Очень хочется верить. Больше нечего сказать», — сказал Самедов «СЭ».

В пятницу, 23 июля, РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России по совместительству.

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