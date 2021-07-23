Самедов отреагировал на назначение Карпина на пост главного тренера сборной России

Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Поздравляю Валерия Георгиевича! Дай Бог, чтобы все у него получилось. Получится ли? Очень хочется верить. Больше нечего сказать», — сказал Самедов «СЭ».

В пятницу, 23 июля, РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России по совместительству.