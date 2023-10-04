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Сегодня, 16:26

Салтыков надеется, что поездка молодежной сборной России в Бразилию пройдет не так тяжело

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков ожиданиями от поездки в Бразилию.

«Знаю, что очень долго лететь. Увижусь с ребятами, с тренерским штабом — давно не виделся с ними. Хотелось бы как можно больше положительных эмоций получить от этой поездки. Надеюсь, не так тяжело пройдет, как может», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная России в возрасте до 21 года проведет четыре контрольных матча с командами академий ведущих клубов Бразилии. Также был опубликован состав молодежной сборной России.

Молодежная сборная встретится с академиями «СКА Бразил» (12 октября), «Палмейраса» (13 октября), «Сантоса» (14 октября) и «Ред Булл Брагантино» (16 октября).

Источник: https://metaratings.ru/news/saltykov-nadeetsya-chto-poezdka-molodyozhnoi-sbornoi-v-braziliyu-proidyot-ne-tak-tyazhelo-291417/
Футбол
Сборная России по футболу
Никита Салтыков
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