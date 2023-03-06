Салихова заявила, что Каттани за полгода выполнил задачу по увеличению числа спартаковцев в сборной России

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала попадание десяти футболистов красно-белых в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Был период, когда в сборную, кроме Георгия Джикии, никого не вызывали. Поэтому для Луки Каттани я поставила задачу скомплектовать команду так, чтобы взрослые и молодежные сборные России состояли из значительного числа спартаковцев. Он выполнил эту задачу за полгода», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

В расширенный состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор попали Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

Каттани занимал должность спортивного директора «Спартака» с декабря 2021-го по июль 2022 года.