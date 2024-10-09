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9 октября, 20:50

Салах показал, как наблюдает за матчем юношеской сборной России с Египтом

Алина Савинова
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал в своих соцсетях фото, на котором он по телевизору наблюдает за матчем юношеской сборной России U-17 с ровесниками из Египта.

Игра между командами прошла в Александрии и завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. За сборную России дублем отметился Ярослав Соснихин.

Мохамед Салах наблюдает за матчем юношеской сборной России с Египтом.
Фото соцсети

Сборная России по футболу из игроков не старше 17 лет проведет в Египте еще два товарищеских матча, которые запланированы на 11 и 13 октября. В эти же сроки там проходит сбор у команды U-16. Юношеские сборные вернутся домой 14-го числа.

Мохамед Салах
Футбол
Сборная России по футболу
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