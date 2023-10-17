Сафонов высказался о ничейном исходе матча сборной России против Кении

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о ничейном исходе матча сборной России против Кении (2:2).

«Мне кажется, где-то чуть недооценили. По большому счету, сами себе привезли мячи. Не надо посыпать голову пеплом, люди понимают, что в выходные начинается чемпионат России. Наглядный пример: Фомин получил травму, и никто не знает, какие будут сроки восстановления. Не вижу какого-то позора в этом результате, сейчас все научились играть в футбол», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.