Сафонов вернулся в расположение «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос «СЭ» о возвращении голкипера Матвея Сафонова в расположение «ПСЖ».

«Матвей вылетал с нами почти в одно время. У него был прямой рейс, быстро добрался. Все нормально», — сказал Кафанов «СЭ».

На вьетнамский Ханой, где должен был пройти матч, обрушился тайфун «Яги». Местные метеорологи считают тайфун сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

Матч между сборными России и Таиланда должен был пройти 7 сентября, однако был отменен из-за непогоды.

Сафонов преодолел 20000 километров, чтобы добраться до места проведения игры. На матч с Вьетнамом вратарь остался в запасе.