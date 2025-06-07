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7 июня 2025, 17:12

Сафонов в раздевалке сборной России после игры с Нигерией: «Спасибо, мужики. Извините меня»

Руслан Минаев

Вратарь сборной России Матвей Сафонов извинился перед командой после BetBoom товарищеским матчем с Нигерией (1:1). Африканская команда сравняла счет после ошибки голкипера сборной России.

«Спасибо, мужики. Извините меня», — сказал Сафонов.

Россия пропустила гол впервые с 16 октября 2023-го, когда сыграла вничью с Кенией (2:2). С тех пор команда провела 8 игр, одержав 8 побед с общим счетом 44:0.

10 июня сборная проведет в Минске матч с Белоруссией.

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Матвей Сафонов
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