Сафонов сравнил молодежную и национальную сборные России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в интервью клубному YouTube-каналу 5 февраля сравнил пребывание в молодежной сборной России и в национальной.

«Нельзя сказать, что в какой-то команде комфортнее, а в какой-то — нет. И там, и там ко мне относятся хорошо. В молодежной команде более спокойно, а национальная сборная — это новый вызов», — заявил российский футболист.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 21-летний голкипер провел 14 матчей, в которых пропустил 18 мячей. Трижды при этом Сафонов сыграл «на ноль».

В составе молодежной сборной России голкипер провел 10 матчей, в которых пропустил два мяча.

В октябре прошлого года Сафонов получил вызов в национальную команду, однако на поле ни разу не вышел.