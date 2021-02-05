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Сафонов сравнил молодежную и национальную сборные России

12:03
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в интервью клубному YouTube-каналу 5 февраля сравнил пребывание в молодежной сборной России и в национальной.

«Нельзя сказать, что в какой-то команде комфортнее, а в какой-то — нет. И там, и там ко мне относятся хорошо. В молодежной команде более спокойно, а национальная сборная — это новый вызов», — заявил российский футболист.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 21-летний голкипер провел 14 матчей, в которых пропустил 18 мячей. Трижды при этом Сафонов сыграл «на ноль».

В составе молодежной сборной России голкипер провел 10 матчей, в которых пропустил два мяча.

В октябре прошлого года Сафонов получил вызов в национальную команду, однако на поле ни разу не вышел.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=138261

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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