Сафонов согласился приехать в сборную для участия в матчах с Вьетнамом и Таиландом

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов войдет в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, утверждает «РБ Спорт».

Встречи состоятся 5 и 7 сентября во вьетнамском Ханоэ.

Таким образом, 25-летний голкипер суммарно преодолеет около 20 тысяч километров по маршруту Париж — Москва (с пересадкой), Москва — Ханой, Ханой — Москва и Москва — Париж (с пересадкой).

Этим летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро, подписав контракт на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин пока не успел дебютировать за свою новую команду.

В следующем матче «ПСЖ» сыграет в гостях против «Лилля». Встреча пройдет 1 сентября.