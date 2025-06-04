Сафонов: «ПСЖ» на контакте с тренерским штабом сборной России»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о приезде в расположение национальной команды.

«Странно, если клуб был бы против сборной. «ПСЖ» на контакте с тренерским штабом сборной, они настаивают на получении игровой практики. Для меня ценно любое игровое время. Разговор с Виталием Кафановым? Я хотел приехать еще как только узнал о матчах сборной. Но расписание мы не знали, все было сумбурно. До последнего решалось, были праздничные мероприятия в клубе. Надо отдыхать. Но я сказал Кафанову, что я хочу поехать.

К сборной сейчас нужно адаптироваться, перестроить голову. Требования тренеров отличаются. Сейчас на автомате делаю те вещи, которые делаю в клубе. Тут другие требования. Но проблем с переключением нет», — сказал Сафонов.

26-летний голкипер был вызван на BetBoom матчи сборной России против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).