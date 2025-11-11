Футбол
11 ноября, 14:27

Сафонов рассказал об эмоциях от посещения Пискаревского мемориального кладбища

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился эмоциями после посещения мемориала на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

Мероприятие прошло 11 ноября в рамках мемориальной акции РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Здесь чувствуется пустота. Приходит понимание того, каких жертв стоило то, что было сделано. Атмосфера, с одной стороны, не сказать, что гнетущая, но присутствует определенный негатив из-за количества этих братских могил. С другой стороны, безусловно появляется гордость, так как-то, что было сделано, нельзя забывать, нужно помнить», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Сборная России в ноябре проведет два BetBoom товарищеских матча. 12 ноября национальная команда сыграет с Перу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, а 15 ноября встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Источник: «РБ Спорт»
