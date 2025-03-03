Источник: Сафонов пропустит матч сборной России против Замбии

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не войдет в расширенный список сборной России на мартовский сбор, в рамках которого состоится товарищеский матч против команды Замбии, сообщает «РБ Спорт».

Матч между Россией и Замбией запланирован на 23 марта и пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Сафонов не участвовал в матчах российской сборной в ноябре — он не приезжал в Краснодар и Волгоград на игры с Брунеем и Сирией.

По информации источника, тренерский штаб сборной России после обсуждений с Сафоновым решил не включать вратаря «ПСЖ» в расширенный список команды на мартовский сбор. Неофициально это решение может быть связано с продолжающимися судебными разбирательствами между Сафоновым и его бывшей женой. Ранее суд запретил голкиперу выезжать из России из-за долга по алиментам.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» 1 июля 2024 года за 20 млн евро. С тех пор он провел за французскую команду шесть игр чемпионата, три матча Кубка Франции и две встречи Лиги чемпионов.