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3 марта 2025, 13:25

Источник: Сафонов пропустит матч сборной России против Замбии

Камила Абдурахманова
корреспондент

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не войдет в расширенный список сборной России на мартовский сбор, в рамках которого состоится товарищеский матч против команды Замбии, сообщает «РБ Спорт».

Матч между Россией и Замбией запланирован на 23 марта и пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Сафонов не участвовал в матчах российской сборной в ноябре — он не приезжал в Краснодар и Волгоград на игры с Брунеем и Сирией.

По информации источника, тренерский штаб сборной России после обсуждений с Сафоновым решил не включать вратаря «ПСЖ» в расширенный список команды на мартовский сбор. Неофициально это решение может быть связано с продолжающимися судебными разбирательствами между Сафоновым и его бывшей женой. Ранее суд запретил голкиперу выезжать из России из-за долга по алиментам.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» 1 июля 2024 года за 20 млн евро. С тех пор он провел за французскую команду шесть игр чемпионата, три матча Кубка Франции и две встречи Лиги чемпионов.

Источник: «РБ Спорт»
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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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