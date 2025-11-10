Сафонов пропустил тренировку сборной России в Новогорске
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил тренировку сборной России в Новогорске. Он прибудет в расположение команды позже, сообщает ТАСС.
Защитники Александр Черников и Руслан Литвинов, полузащитник Лечи Садулаев и нападающий Николай Комличенко работают по индивидуальной программе.
На тренировке отсутствуют защитник Александр Сильянов и полузащитник Дмитрий Баринов.
Сафонов присоединится к команде в Санкт-Петербурге. 12 ноября сборная России сыграет с Перу на «Газпром Арене». 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» пройдет матч с Чили.
Источник: ТАСС
Новости