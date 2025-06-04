Сафонов: «Счастлив вернуться в Россию, уже год здесь не был»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о возвращении в Россию после победы в финале Лиги чемпионов.

«Счастлив вернуться в Россию, уже год здесь не был. Меня встретили ребята из сборной в аэропорту, это праздник. Уехал летом прошлого года. Провел весь сезон во Франции, игры, игры. Так прошел год. Четыре трофея? Я изменился за этот год. Тяжело оценить, в какую сторону.

Кубок Лиги чемпионов в аэропорту — приятно, прикольно, интересно. Такой вайб! Праздник продолжается», — сказал Сафонов.

26-летний голкипер был вызван на BetBoom матчи сборной России против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).