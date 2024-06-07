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Сафонов: «На сегодняшний день я футболист «Краснодара»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов после товарищеского матча с Белорусией (4:0) ответил на вопрос о возможном переходе во французский «ПСЖ».

Ранее появилась информация о том, что «ПСЖ» и «Краснодар» достигли договоренности о переходе Сафонова. Ожидается, что 25-летний голкипер подпишет с парижанами пятилетний контракт.

— Я не комментирую свой возможный или невозможный переход в «ПСЖ». Вы узнаете, если вдруг это произойдет.

— На фоне последних новостей вы стойко держитесь.

— Не понимаю, о чем вы. Об игре? Ну, я так и подумал.

— В первом тайме был суперсэйв в вашем исполнении.

— Не было суперсэйва. Рабочий момент.

— И все же: вы себя уже чувствуете игроком нового статуса? Возможно, игроком не российского топ-клуба.

— Я игрок «Краснодара». Капитан команды.

— Весь Краснодар ждет ответа на вопрос, останетесь ли вы.

— На сегодняшний день я футболист «Краснодара».

— Карпин сказал, что вы уже прошли медосмотр в «ПСЖ».

— Думаю, он сказал это [по информации] из СМИ. Выходит много слухов и новостей. Вот он и составил мнение исходя из этого. Читая информацию, даже я немножко верю в то, что пишут.

1 июня сообщалось, что Сафонов прилетел в Новогорск на учебно-тренировочный сбор национальной команды перед товарищеским матчем с Белоруссией из Парижа.

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
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