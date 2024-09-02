Сафонов приедет в сборную России, несмотря на болезнь

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов приедет в расположение сборной России, несмотря на болезнь, сообщает Metaratings.

Ранее Сафонов из-за болезни пропустил тренировку «ПСЖ» и матч парижан против «Лилля» (3:1) в 3-м туре французской лиги 1.

Сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 1 сентября. 5 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».