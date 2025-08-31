Сафонов прибудет в расположение сборной России в ночь на 1 сентября

В сборной России рассказали, когда в расположение национальной команды прибудут вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Атланты» Алексей Миранчук.

«Матвей Сафонов прибудет в расположение сборной России в ночь на 1 сентября, Александр Головин и Алексей Миранчук — поздним вечером того же дня», — приводит слова пресс-службы РИА «Новости».

4 сентября команда Валерия Карпина сыграет в Москве со сборной Иордании, 7 сентября в Эр-Райяне — со сборной Катара.