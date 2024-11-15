Сафонов пожелал удачи сборной России в матче с Брунеем

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на фоне римского Колизея записал видеообращение для игроков сборной России перед товарищеским матчем с Брунеем.

25-летний голкипер пропускает ноябрьские игры национальной команды.

«Так, походу, я ошибся Колизеем, придется смотреть матч онлайн. Но в любом случае я желаю удачи команде», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в Telegram-канале сборной России.

Игра между Россией и Брунеем пройдет в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.