Сафонов поблагодарил болельщиков за поддержку после дебюта за сборную России

Вратарь Матвей Сафонов поблагодарил своих подписчиков в Instagram за поддержку после дебюта за сборную России в товарищеском матче против Польши (1:1). Встреча прошла 1 июня во Вроцлаве (Польша).

«Спасибо всем за поддержку!» — написал Сафонов.

22-летний голкипер заменил Антона Шунина на 63-й минуте игры с поляками и сохранил свои ворота в неприкосновенности.