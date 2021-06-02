Сафонов поблагодарил болельщиков за поддержку после дебюта за сборную России
19:43
Вратарь Матвей Сафонов поблагодарил своих подписчиков в Instagram за поддержку после дебюта за сборную России в товарищеском матче против Польши (1:1). Встреча прошла 1 июня во Вроцлаве (Польша).
«Спасибо всем за поддержку!» — написал Сафонов.
22-летний голкипер заменил Антона Шунина на 63-й минуте игры с поляками и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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