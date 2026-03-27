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27 марта, 21:51

Сафонов — о пропущенном голе в матче с Никарагуа: «В сборной очень специфичные мячи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Голкипер сборной России Матвей Сафонов подвел итоги BetBoom матча против Никарагуа (3:1).

Игра проходила на домашнем стадионе «Краснодара» 27 марта.

«Не сказать, что было много информации о сопернике. Они нам преподнесли сюрприз. Понадобилось время, чтобы понять как играет соперник. Видно, что они сражались и показали хорошую игру. Возможно, мы где-то даже этого не ожидали. Получился интересный матч.

До сегодняшнего момента мы не виделись с Сергеем Галицким», — сказал Сафонов.

Также голкипер прокомментировал пропущенный в первом тайме гол — на 16-й минуте Оскар Асеведо забил сборной России ударом из-за штрафной.

Сборная России обыграла Никарагуа (3:1) в&nbsp;Краснодаре 27&nbsp;марта.Ошибка Сафонова не помешала России начать год с победы. У Головина в марте три гола за клуб и сборную

«Удар очень непростой. Такое натренировать даже нельзя. Они случаются не часто. В сборной очень специфичные мячи — необычные для европейских чемпионатов. Тяжело предсказать траекторию. Удар у соперника получился. Думаю, что один из игроков Никарагуа еще будет рассказывать, что мне забил», — добавил Сафонов.

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Матвей Сафонов
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