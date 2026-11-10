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Сафонов — о сборах национальной команды: «Дни насыщенные, много съемок и интересных событий»

Алина Савинова

Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что получает удовольствие от времени, проведенном в расположении национальной команды.

Во вторник российская сборная прилетела в Ташкент для участия в товарищеском матче со сборной Узбекистана. Игра пройдет 12 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Начались сборы с национальной командой! Увиделся с ребятами, каждый раз получаю большое удовольствие от наших встреч. Успели потренироваться в Москве и уже полететь в Узбекистан на игру. Дни насыщенные, много съемок и интересных событий. Даже кое-что подготовили к Новому году. А в остальном все как обычно: тренируюсь, пью кофе и получаю удовольствие от того, что происходит», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

17 ноября сборная России также встретится с Венесуэлой в Краснодаре.

Источник: https://t.me/motya_39/1192
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Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
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