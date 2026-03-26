Сафонов о сборной России: «Наверное, состав в 2021 году был опытнее, там были возрастные игроки»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов не стал сравнивать нынешнюю сборную России с командой до отстранения.

«Тяжело сравнить команду, которая регулярно играет в отборе и официальных турнирах. Наверное, состав в 2021 году был опытнее, там были возрастные игроки. Сейчас у нас много молодых футболистов, каждый раз новые лица. Сто процентов омолодились, изменился и тип футболистов. Виден и более профессиональный подход ко всему — телу, режиму. Мне кажется, с этой сборной можно добиться многого. Но нужно сыграть с сильными соперниками, быть в официальных матчах», — сказал Сафонов.

Сборная России в марте проведет BetBoom матчи против Никарагуа и Мали. Первая игра состоится в Краснодаре 27 марта, вторая — 31 марта в Санкт-Петербурге.

Российские национальные сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.