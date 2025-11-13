Футбол
Сегодня, 10:40

Сафонов не полетел со сборной России в Сочи на матч против Чили

Алина Савинова
Максим Осипенко, Матвей Сафонов и Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России в составе 27 футболистов отправилась в Сочи на BetBoom товарищеский матч с Чили, сообщает пресс-служба РФС.

Во встрече с чилийцами не примет участия вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, отыгравший полный матч с Перу.

Состав сборной России на матч с Чили:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Данил Пруцев (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо», Москва), Николай Комличенко («Локомотив»).

Игра с Чили пройдет на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени.

12 ноября сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) в матче на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Источник: https://rfs.ru/news/223430
