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Сафонов, Макаров и Захарян — в расширенном списке сборной России на Евро-2020

13:23
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В расширенный список сборной России на чемпионат Европы тренерский штаб вызвал трех молодых футболистов.

Это голкипер Матвей Сафонов («Краснодар»), а также полузащитники Денис Макаров («Рубин») и Арсен Захарян («Динамо»).

Окончательная заявка на Евро-2020 из 26 фамилий должна быть отправлена в УЕФА до 1 июня, после чего в ней можно делать замены только в случае форс-мажоров (серьезных травм или болезней до старта команды в финальном турнире, также есть возможность менять вратарей по ходу чемпионата).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Россия сыграет в группе В против таких сборных, как Дания, Финляндия и Бельгия.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры