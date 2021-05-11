Сафонов, Макаров и Захарян — в расширенном списке сборной России на Евро-2020
13:23
В расширенный список сборной России на чемпионат Европы тренерский штаб вызвал трех молодых футболистов.
Это голкипер Матвей Сафонов («Краснодар»), а также полузащитники Денис Макаров («Рубин») и Арсен Захарян («Динамо»).
Окончательная заявка на Евро-2020 из 26 фамилий должна быть отправлена в УЕФА до 1 июня, после чего в ней можно делать замены только в случае форс-мажоров (серьезных травм или болезней до старта команды в финальном турнире, также есть возможность менять вратарей по ходу чемпионата).
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Россия сыграет в группе В против таких сборных, как Дания, Финляндия и Бельгия.
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