Сафонов, Ломовицкий и Умяров - в заявке сборной России U-21 на матч с Чехией

Тренерский штаб молодежной сборной России (U-21) назвал заявку на контрольный матч с Чехией, который пройдет 5 июня. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), в состав команды вошли 23 футболиста:

Вратари: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Никита Калугин ("Сочи"), Данил Круговой ("Уфа"), Иван Лапшов ("Казанка" Москва), Михаил Лысов ("Локомотив" Москва), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав" Чехия).

Полузащитники: Илья Визнович ("Луч" Владивосток), Данил Глебов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Александр Ломовицкий, Наиль Умяров (все - "Спартак" Москва), Артем Голубев, Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (все - "Краснодар"), Леон Мусаев ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Тугарев ("Локомотив" Москва).

Нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо" Москва), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Артур Сагитов ("Рубин").

Напомним, сборная России (U-21) попала в пятую отборочную группу чемпионата Европы-2021 вместе с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.

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