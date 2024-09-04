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Сегодня, 12:14

Сафонов и Кузяев присоединились к сборной России во вьетнамском Ханое

Алина Савинова
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прибыли в расположение сборной России, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

«Бонжур, мужики», — говорится под постом с видео, на котором футболисты приветствуют своих партнеров по сборной.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу прилетела в Ханой на игры против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября).

В 2024 году национальная команда уже провела три товарищеских матча. Россияне играли с Сербией (4:0) и Парагваем (0:0) в марте, а также с Белоруссией (4:0) в июне.

Источник: https://t.me/teamrussia/7643
Далер Кузяев
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
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