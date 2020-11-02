Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сафонов и еще пять игроков молодежки вызваны в сборную России на матчи Лиги наций

13:11
Теги:

РФС в Telegram-канале сообщил о том, кто войдет в состав сборной России на матчи группового турнира Лиги наций.

«Алексей Миранчук, Александр Ерохин, Матвей Сафонов и еще пять игроков молодежной сборной вызваны в сборную России», — говорится в сообщении.

Сборная России проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир