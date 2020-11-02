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Сафонов и Дзюба устроили напряженное баскетбольное соревнование. Эти эмоции надо видеть

21:09
Артем Дзюба и Матвей Сафонов. Фото YouTube-канал сборной России
Артем Дзюба и Матвей Сафонов. Фото YouTube-канал сборной России
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Капитан сборной России Артем Дзюба и новичок национальной команды Матвей Сафонов устроили соревнование по штрафным и трехочковым броскам.

В трехочковых Сафонов был точнее, попав четыре раза против трех у Дзюбы. Но при бросках со средней дистанции Дзюба был более удачлив. Общий счет матча — 13:12 в пользу форварда «Зенита».

Россия в ноябре проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также встречи Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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