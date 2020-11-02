Сафонов и Дзюба устроили напряженное баскетбольное соревнование. Эти эмоции надо видеть

Капитан сборной России Артем Дзюба и новичок национальной команды Матвей Сафонов устроили соревнование по штрафным и трехочковым броскам.

В трехочковых Сафонов был точнее, попав четыре раза против трех у Дзюбы. Но при бросках со средней дистанции Дзюба был более удачлив. Общий счет матча — 13:12 в пользу форварда «Зенита».