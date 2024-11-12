Садулаев признался, что ничего не знает о сборной Брунея

Полузащитник сборной России Лечи Садулаев рассказал, как проходит сбор национальной команды в Краснодаре и поделился ожиданиями от товарищеского матча против Брунея.

— Как вам по такой погоде заниматься?

— В Грозном всегда такая. Я уже привык.

— Как обстановка в команде?

— Все хорошо, отлично.

— Как база?

— Шикарная. Лучше никогда не видел.

— Освоились ли в сборной?

— Это главному тренеру решать.

— Есть разница между клубом и сборной?

— Всегда есть.

— Что вам известно о сборной Брунея?

— Честно? Ничего.

— Что ждете от игры?

— Не знаю, посмотрим.

— Может ли сборная побить рекорд по голам?

— Все возможно.

— Стремиться будете?

— Конечно.

— Жалеть не будете?

— Будем играть в футбол.

— Насколько интересно играть со сборной Брунея?

— Это нормально, всегда интересно.

— Надо ли играть в условиях изоляции?

— Надо играть с любым соперником. Мне без разницы.

— Сколько болельщиков ожидаете?

— Краснодар — футбольный город, думаю, будет полный стадион.

— Вы после травмы стали лучше играть?

— В паузе я много смотрел футбол, много работал, так что думаю, что да.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.