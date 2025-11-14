Сааведра назвал встречу сборных России и Чили большим матчем

Полузащитник сборной Чили Игнасио Сааведра прокомментировал предстоящий BetBoom матч против сборной России.

«Нам важно показать хорошую игру, доминировать, показать себя против отличного соперника. Мы хорошо работаем. Будет большой матч. У команды есть четкий игровой стиль. Наша задача показать свою игру. По погоде нет никаких замечаний. Чувствуем себя нормально», — сказал футболист на пресс-конференции.

Матч состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

26-летний чилиец с января 2024 года выступает за «Сочи». В этом сезоне на его счету 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.