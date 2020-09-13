Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, как он отреагировал на то, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не взял его на ЧМ-2018.

— Почему не вызвали на чемпионат мира? Это нужно, наверное, у Станислава Черчесова спросить, — цитирует Комбарова RT. — Сам я с тех самых пор ни разу с ним не разговаривал.

— Исходя из той версии, что доводилось слышать, у вас были не очень хорошие показатели тестов.

— Я такой версии не слышал. Мне действительно было бы интересно узнать, в чем заключалась истинная причина, но никакой явной несправедливости в том, что меня не вызвали, я не нахожу. Обсуждать выбор тренера в футболе бессмысленно. Когда я учился на тренерскую категорию «А», это было первым, что пришлось усвоить: выбор наставника не обсуждается. И объяснять тренер в таких случаях никому ничего не обязан.

— Смириться с тем решением Черчесова было больно?

— Переживал, да.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти сборной Хорватии после ничьей 2:2 по итогам основного и дополнительного времени.