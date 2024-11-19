Пименов: «Нигерия, Венесуэла, Эквадор и Боливия — это суперсоперники для сборной России»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал новость о том, что в 2025 году Россия может сыграть с Нигерией, Боливией, Эквадором, Венесуэлой.

«Нигерия, Венесуэла, Эквадор и Боливия — это суперсоперники. Против них очень интересно сыграть. На фоне этих команд мы сможем понять, на каком уровне находится российский футбол», — сказал Пименов «РБ Спорт».

Сборная России одержала четыре победы в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях — Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде — Вьетнам (3:0). 15 ноября команда Валерия Карпина забила 11 голов в ворота Брунея. 19-го числа Россия сыграет с Сирией.