Руслан Нигматуллин: "Не вижу проблем со сменщиком Акинфеева"

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что по вратарским характеристикам Андрей Лунев и Гильерме не уступают Игорь Акинфееву.

- Когда увидели тройку вратарей, вызванных Черчесовым, все ли было понятно? Не возникло вопроса: а где...?

– Если бы можно было вызвать четвертого, то я бы выбрал Селихова. Но мне было бы интересно увидеть в сборной и Дюпина из "Анжи". Он все-таки лидер нашего чемпионата по сэйвам – с хорошим отрывом от Гильерме. Так что качественных голкиперов у нас хватает. При этом нет ни малейшей претензии к выбору тренерского штаба сборной. Все достойны. Тот же Шунин надежен в "Динамо", несмотря на то, что команда не находится в верхней части турнирной таблицы.

– Ваше мнение о Сафонове из "Краснодара"?

– Матвей мне очень нравится. Внимательно за ним слежу. В ближайшем будущем будет здорово увидеть его на посту номер один. Но на данный момент ему полезнее выступать в молодежной сборной. В первой команде он бы сейчас основным голкипером не стал, а ему нужно получать важный международный опыт.

– Как относитесь к утверждению ряда специалистов, что наследника Акинфеева пока не видать?

– Когда играл Акинфеев, серьезную конкуренцию ему никто создать не смог. Поэтому Игорь так долго выступал за сборную. Он превосходил остальных своей уверенностью, которую приобрел еще в 17 лет. За счет нее компенсировал другие вратарские элементы, в которых, возможно, уступал другим. Сейчас конкуренция выше. Возможно, именно с психологической стабильностью, уверенностью с Акинфеевым кому-то из нынешних голкиперов сравниться сложно. Но вот если рассматривать чисто вратарские элементы, то, на мой взгляд, ни Гильерме, ни Лунев не уступают. Лично я не вижу проблем со сменщиком Акинфеева. Об этом речи быть не может.

– Даже так?

– Да. Просто, как я уже заметил, сейчас более высокая конкуренция. Когда играл Черчесов, ему приходилось бороться за место в основе с Хариным. Оба являлись прекрасными голкиперами. И не было четкого понимания, кто выйдет на следующий матч. Но ведь нельзя утверждать, что они не сменщики Дасаева, так как никто из них не являлся железным первым номером. Вот и все. (Виталий Айрапетов)

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