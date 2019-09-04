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Руслан Камболов: «Важно в первые пятнадцать минут матча с шотландцами почувствовать свою игру»

13:09
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Полузащитник сборной России Руслан Камболов после тренировки отметил, что шотландцы играют в быстрый футбол на быстрых контратаках. 6 сентября команде предстоит гостевой матч с Шотландией. 9 сентября россияне в Калининграде сыграет с Казахстаном.

— Было теоретическое занятие. Что вы узнали о сопернике? Есть мнение, что шотландцы играют в силовой верховой футбол. Что именно тренерский штаб до вас донес?

— Ну да. Шотландцы играют в быстрый футбол, на быстрых атаках. Не буду говорить, о чем нам сказал главный тренер, но он показал хорошие и отрицательные моменты, которые присутствуют в игре этой сборной. Мы готовимся.

— Есть ощущение, что важно выдержать первые минуты, когда хозяева наверняка устроят натиск, плюс будет определенная атмосфера, которая всегда сопровождает матчи в Британии? Готовы ли вы к тому, что возможно, с первых минут будет штурм со стороны соперника?

— Везде на выезде тяжело играть. Важно в первые пятнадцать минут почувствовать игру. Мы к этому готовы. Все будет хорошо. (Елена Григорьевская)

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