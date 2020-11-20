Рубашко оценил игру Заболотного за сборную России

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил игру Антона Заболотного за сборную России.

— По сборникам все по плану. Они возвращаются, кто-то сегодня, кто-то завтра, — сказал Рубашко «СЭ». — У Заболотного были опасные моменты, это хорошо. Надеялись, что он будет выходить в старте, так и произошло. Он создавал голевые ситуации, но где-то не повезло. По продлению контрактов с игроками еще ничего не обсуждали. Все будем обсуждать в межсезонье. (Сергей Федоров)

Заболотный принял участие в двух матчах сборной России в Лиге наций: против Турции (2:3) и Сербии (0:5). 29-летний форвард не отличился результативными действиями в обеих встречах.