Ростислав Хаит: "Я - хейтер Черчесова? Испытываю к нему амбивалентные чувства"

Актер, сценарист, один из основателей театра "Квартет И" Ростислав Хаит после матча отборочного турнира Евро-2010 Бельгия – Россия (3:1) в интервью "СЭ" отметил, что он не является хейтером главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

– Как относитесь к тому, что вас называют хейтером Черчесова?

– Ну какой я хейтер? Тот постоянно критикует, а я дал одно-единственное интервью. Да, перед чемпионатом мира Черчесов категорически не устраивал меня в качестве тренера сборной. Потом я не то чтобы кардинально поменял о нем мнение. Просто стал осторожнее в оценках.

– После выхода в четвертьфинал отношение к Станиславу Саламовичу не изменилось?

– Испытываю к нему амбивалентные чувства. У меня до сих пор нет ощущения, что он большой тренер и великолепный человек. Однако на чемпионате мира к моему изумлению проявил себя гибким тактиком, создал в команде правильную атмосферу. Успех Черчесова – это навсегда с нами. И с ним. Никто не отнимет. В Лиге наций задачу не решили, игра поблекла. Посмотрим, что будет в отборочном цикле. (Александр Кружков)

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