Ростислав Хаит: "Глядя на нашу сборную, порой казалось..."

Актер, сценарист, один из основателей театра "Квартет И" Ростислав Хаит после матча отборочного турнира Евро-2010 Бельгия – Россия (3:1) в интервью "СЭ" подвел итоги встречи и отметил, что закончилост все, как обычно.

– Матч оставил ощущение безнадеги?

– Нет. Хотя и не скажешь, что надежду подарил. Глядя на нашу сборную, порой казалось: "Вот же! Да!" Но закончилось все, как обычно.

– Это Бельгия еще в ослабленном составе вышла.

– Да там у всех такой уровень мастерства, что даже отсутствие Де Брейне, Лукаку и Витселя не особо бросалось в глаза. Были бы они на поле – забили бы не три, а четыре. Что ж, будем бороться за вторую путевку с Шотландией, Казахстаном и Кипром. Ничего страшного.

– Что порадовало в игре российской сборной?

– Приятно, что продолжает удивительную голевую феерию Черышев. Время от времени появляются футболисты, которые за сборную играют лучше, чем за клуб. Поркуян блеснул на чемпионате мира в 1966-м, Скиллачи – в 1990-м. На большее их не хватило. Денис же не сбавляет – отметился двумя мячами в Лиге наций, теперь и в отборочном цикле забил. Это какая-то метафизическая история, не связанная с игровыми качествами Дениса. Вот катит у него в сборной, и все! (Александр Кружков)

Полностью интервью Хаита