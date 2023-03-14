Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:38

Гаджиев — о чемпионате ЦАФА: «Очень хорошо, что нас пригласили на такой турнир»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о том, что сборная России может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Очень хорошо, что нас пригласили на такой турнир, — цитирует Betonmobile.ru Гаджиева. — Надо участвовать, не надо «выключаться» из жизни. Сборная должна «жить», должна играть. В свое время СССР тоже был вне соревнований, но затем футболисты взяли и выиграли Олимпийские игры-1954 в Мельбурне. Тогда команда была подготовленной, в стране занимались развитием данного вида спорта. Некогда ждать, надо сделать все, чтобы вернуться на международную арену гораздо раньше. Верю, что российские клубы и сборные станут только крепче от таких испытаний. Турнир будет неплохим. Понятно, что уровень Афганистана тяжело оценить, но у сборных Ирана и Ирака есть хорошие футболисты».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России в турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

Источник: Betonmobile.ru
2
2
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальянский журналист: «России надо принимать участие в чемпионате ЦАФА, и неважно, слабые или неслабые соперники»

Селюк: «Может, Песьяков у нас будет играть в сборной до 45 из-за того, что его жена — подруга жены Карпина»
Новости
RSS RSS
Все новости