Лунев: «Не представляю российский футбол в Азии»

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев высказался о решении РФС остаться в УЕФА.

«Есть специально обученные люди, которые взвешивают все плюсы и минусы. Но я не представляю российский футбол в Азии. И когда я был еще ребенком, болельщиком, и когда стал футболистом, всегда ассоциировал российский футбол с европейским. Даже не представляю, что было бы в Азии. Возможно, там было бы лучше, возможно, хуже — этого никто не знает», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В связи с этим РФС рассматривал вариант с переходом из Европы в Азию, но отказался от этого из-за отсутствия гарантий успеха перехода.