Российский футбольный союз и «Яндекс» объявили о партнерстве

Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что «Яндекс» стал официальным партнером сборных России и FONBET Кубка России.

В рамках сотрудничества пользователям будут предоставлены специальные предложения в футбольных сценариях, доступ к тематическому футбольному контенту и спецпроектам в развлекательных сервисах «Яндекса».

В дни матчей сборной России и Кубка России будут проходить специальные совместные активации на стадионах для болельщиков, а игроки национальной команды будут участвовать в промо-кампаниях «Яндекса».