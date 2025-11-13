Футбол
Сегодня, 11:12

Российский футбольный союз и «Яндекс» объявили о партнерстве

Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что «Яндекс» стал официальным партнером сборных России и FONBET Кубка России.

В рамках сотрудничества пользователям будут предоставлены специальные предложения в футбольных сценариях, доступ к тематическому футбольному контенту и спецпроектам в развлекательных сервисах «Яндекса».

В дни матчей сборной России и Кубка России будут проходить специальные совместные активации на стадионах для болельщиков, а игроки национальной команды будут участвовать в промо-кампаниях «Яндекса».

