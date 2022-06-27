Лоза о завершении карьеры Кудряшова в сборной: «У нас сейчас многие уйдут»

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.

«Я думаю, что у нас сейчас многие уйдут из сборной. Вы же понимаете, когда Марио отказался играть за сборную, хотя он был еще в рабочем состоянии, он отказался именно потому, что в сборной нет таких денег и нет таких страховок, как есть в клубе. Когда игра за сборную давала возможность показаться на мировой арене, то тогда еще можно было понять, за что борются эти ребята. А сейчас, когда сборная вообще никак не функционирует в мире, то смысла за нее играть вообще нет. Понимаете, что любая травма за сборную не будет оплачиваться как в той же игре за клуб.

В клубе у него контрактная система, а в сборной такого нет. Я давно уже говорил, что сборная должна быть приравнена к клубам: если человек поехал играть за сборную, то он должен получить те же страховки, те же гарантии, что и в клубе, потому что футбол — очень травматичный вид спорта. Особенно в этом нуждаются возрастные футболисты, так как они больше всех подвержены травмам", — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

Ранее защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «СЭ» сообщил, что завершает карьеру в сборной России.