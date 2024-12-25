Российские футболисты сыграют с европейскими сборными в первой половине 2025 года

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России по футболу в первой половине 2025 года проведет матчи против соперников из Европы.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных», — приводит РИА Новости слова Дюкова.

После проведения жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира-2026 стало известно, что окна в марте и июне 2025 года оказались свободными у 24 команд. Среди них — сборные Белоруссии, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана.

Российские футболисты отстранены от участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2024-м команда Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей, во всех из которых одержала победы. Сборная России закончила 2024 год на 34-м месте рейтинга ФИФА.