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1 марта, 12:05

Российская футболистка Зальмиева отметила, что на сборную России не повлияла ситуация в ОАЭ

Ана Горшкова
Корреспондент

Игрок сборной России и «Локомотива» Азалия Зальмиева заявила, что ситуация в ОАЭ не повлияла на футболисток национальной команды перед товарищеским матчем с командой Танзании (4:1).

«Не могу сказать, что эта ситуация как-то повлияла на нас, на игру. Родственники переживали, спрашивали, а так у нас все хорошо, мы живы-здоровы, продолжаем сборы. В команде несильно обсуждали, поскольку это политическая тема, отдельная от нас. Мы играем за свою страну, мы играем в футбол, а не в политике варимся», — приводит слова футболистки ТАСС.

В субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии закрывают воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

Матч между сборными России и Танзании проходил в рамках международного турнира, в котором россиянки также сыграют с командами Ганы (3 марта) и Гонконга (6 марта).

Источник: ТАСС
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