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Сегодня, 17:26

Россиянин Ильюченко забил два гола в товарищеском матче против «Тоттенхэма»

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная звезд чемпионата Кореи в товарищеском матче уступила «Тоттенхэму» со счетом 3:4.

В составе сборной К-Лиги дубль оформил российский форвард «Сеула» Станислав Ильюченко. 33-летний футболист вышел на поле после первого тайма и забил на 52-й и 54-й минутах.

Ильюченко выступает за «Сеул» с июля 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 24 матча в чемпионате Кореи, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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